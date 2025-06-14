Какова в настоящее время ситуация в Израиле?

В настоящее время ситуация в Израиле стабильная.

Об этом сказал сказал Day.Az очевидец иранских ракетных ударов по Израилю.

"Сразу после начала ракетных ударов по Израилю, системы "Железный купол" стали отбивать ракеты. Одновременно прозвучали сирены, после чего жители, включая нас спустились в убежища. В настоящее время ситуация стабильная, люди уже вышли из убежищ", - рассказал очевидец.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.

Видео, которые мы публиковали ранее: