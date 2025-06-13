США направляют войска на Ближний Восток

США перебрасывают свои вооруженные силы на Ближний Восток на фоне возможного ответа Ирана на израильские удары. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на осведомленные лица, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военно-морской флот отдал распоряжение эсминцу USS Thomas Hudner начать движение в сторону Восточного Средиземноморья", - говорится в публикации.

AP отмечает, что также было отдано распоряжение второму эсминцу, чтобы он начал движение вперед и мог быть готов к военным действиям по запросу Белого дома.

Один из собеседников издания отметил, что Трамп провел встречу с руководителями своего Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы предоставить детали, которые еще не были обнародованы.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.