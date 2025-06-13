В Анкаре обсудили текущую ситуацию в регионе

Состоялась встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром обороны Яшаром Гюлером, начальником Генерального штаба генералом армии Метином Гюраком и главой Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрахимом Калыном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство иностранных дел Турции.

На встрече обсуждались атака Израиля на Иран и ее возможные последствия.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.