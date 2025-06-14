Иран намерен продолжить наносить удары по Израилю

Иран продолжит наносить удары по Израилю, операция в ответ на израильскую атаку не окончена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Fars сообщил источник, близкий к военному руководству исламской республики.

"Это противостояние не закончится ограниченными действиями прошлой ночи. Иран продолжит наносить удары. Эти действия будут весьма болезненными для агрессоров и заставят их раскаяться в содеянном", - сказал собеседник

Следующим этапом операции Ирана против Израиля могут стать удары по военным базам США на Ближнем Востоке, добавил военный источник.

"Война, которую путем агрессии начал Израиль, в ближайшие дни распространится на все его территории и американские базы в регионе, а агрессоры станут объектом решительного и широкомасштабного ответного удара со стороны Ирана", - сказал собеседник агентства.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.