https://news.day.az/society/1760351.html Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном После произошедших событий в Иране специалисты командированы в Астару для проверки уровня радиации на территории Азербайджана.
Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном
После произошедших событий в Иране специалисты командированы в Астару для проверки уровня радиации на территории Азербайджана.
Как передает Day.Az, после удара по ядерным объектам в Иране, специалисты департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) командированы в Астаринский район, для определения уровня радиации в южных регионах Азербайджана.
Исследования в приграничной зоне Астары уже завершены.
В настоящее время специалисты продолжают проводить исследования в других районах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре