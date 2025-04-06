В двух поселках Баку не будет света

7 апреля в Бинагадинском районе Баку ожидаются перебои с подачей электроэнергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АО "Азеришыг".

По информации компании, в связи с реконструкцией и установкой новой трансформаторной подстанции на 6-киловольтной воздушной линии, в посёлках Сулутепе и Ходжасан подача электроэнергии будет ограничена с 11:00 до 16:00.

Ремонтные работы проводятся Бинагадинским управлением по обеспечению и продаже электроэнергии. В компании подчеркнули, что после завершения технических работ жители указанных территорий будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением.