https://news.day.az/society/1742631.html В двух поселках Баку не будет света 7 апреля в Бинагадинском районе Баку ожидаются перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АО "Азеришыг".
В двух поселках Баку не будет света
7 апреля в Бинагадинском районе Баку ожидаются перебои с подачей электроэнергии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АО "Азеришыг".
По информации компании, в связи с реконструкцией и установкой новой трансформаторной подстанции на 6-киловольтной воздушной линии, в посёлках Сулутепе и Ходжасан подача электроэнергии будет ограничена с 11:00 до 16:00.
Ремонтные работы проводятся Бинагадинским управлением по обеспечению и продаже электроэнергии. В компании подчеркнули, что после завершения технических работ жители указанных территорий будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением.
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