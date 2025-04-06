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"Сабах" и "Гянджа" выиграли в заключительном туре АБЛ

Завершилась групповая стадия сезона 2024/25 в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня прошли два заключительных матча 20-го тура. Лидер группы A - "Сабах" - одержал победу над занимающим второе место "Нахчываном" со счетом 111:89.