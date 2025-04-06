"Сабах" и "Гянджа" выиграли в заключительном туре АБЛ
Завершилась групповая стадия сезона 2024/25 в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня прошли два заключительных матча 20-го тура.
Лидер группы A - "Сабах" - одержал победу над занимающим второе место "Нахчываном" со счетом 111:89.
В группе B команда "Гянджа" оказалась сильнее "Сумгайыта" - 94:92.
Азербайджанская баскетбольная лига
20-й тур
Группа A
6 апреля
12:30. "Сабах" - "Нахчыван" 111:89
Бакинский дворец спорта
|
И
|
В
|
П
|
О
|
1
|
Сабах
|
20
|
16
|
4
|
36
|
2
|
Нахчыван
|
20
|
12
|
8
|
32
|
3
|
Нефтчи
|
20
|
11
|
9
|
31
|
4
|
Абшерон
|
20
|
8
|
12
|
28
|
5
|
Серхедчи
|
20
|
7
|
13
|
27
|
6
|
НТД
|
20
|
6
|
14
|
26
Группа B
6 апреля
14:00 "Гянджа" - "Сумгайыт" - 94:92
Гянджинский дворец спорта
|
И
|
В
|
П
|
О
|
1
|
Шеки
|
20
|
16
|
4
|
36
|
2
|
Гянджа
|
20
|
15
|
5
|
35
|
3
|
Орду
|
20
|
13
|
7
|
33
|
4
|
Сумгайыт
|
20
|
8
|
12
|
28
|
5
|
Губа
|
20
|
5
|
15
|
25
|
6
|
Лянкяран
|
20
|
3
|
17
|
23
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре