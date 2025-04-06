Москву накрыл сильнейший снегопад

Москву накрыл сильный снегопад. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, в Москве сейчас действует циклон "Зион‎"‎.

"Днем +28 мм осадков, в понедельник еще +15 мм - это больше, чем обычно за месяц. На следующей неделе он продолжит лютовать, сугробы вырастут до 10-15 см"‎, - говорится в сообщении.