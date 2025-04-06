https://news.day.az/world/1742521.html Москву накрыл сильнейший снегопад - ВИДЕО Москву накрыл сильный снегопад. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По его данным, в Москве сейчас действует циклон "Зион". "Днем +28 мм осадков, в понедельник еще +15 мм - это больше, чем обычно за месяц.
Москву накрыл сильнейший снегопад - ВИДЕО
Москву накрыл сильный снегопад. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его данным, в Москве сейчас действует циклон "Зион".
"Днем +28 мм осадков, в понедельник еще +15 мм - это больше, чем обычно за месяц. На следующей неделе он продолжит лютовать, сугробы вырастут до 10-15 см", - говорится в сообщении.
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