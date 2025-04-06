Новые жертвы "минного террора": лицемерие Армении на фоне позорного молчания мира

Автор: Акпер Гасанов

В результате минного инцидента в селе Галайчылар Агдамского района пострадали три человека. По данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), трое пострадавших из-за взрыва мины (2 мужского пола, 1 женского пола) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Бардинской районной центральной больницы.

Мужчине, 1983 года рождения, назначена операция с диагнозом травматическая ампутация правого голеностопного сустава. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Девочке, 2012 года рождения, поставлен диагноз осколочные ранения обеих нижних конечностей и грудной клетки, а мальчику, 2014 года рождения, - осколочные ранения обеих нижних конечностей, передней поверхности живота и левой верхней конечности. В настоящее время их лечение продолжается, состояние стабильное.

Перед нами очередной пример того, что как прежнее, так и нынешнее руководство Армении несет прямую, личную ответственность за преступления против Азербайджана, против граждан нашей страны. Все эти преступления совершались на глазах так называемого международного сообщества. Оно, по большому счету, молчало. Никакого жесткого осуждения Армении, в виде конкретных действий в отношении данного государства как не было, так и нет.

Их не было за все годы, что длилась оккупация 20 % территории нашей страны. Никаких санкций в отношении РА введено не было, хотя эта страна проигнорировала четыре известные резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Особенно озорным было молчание стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ,. Они не ввели каких-либо санкций против Армении. Наоборот, мы увидели, как в тех же США, была принята позорная 907-ая поправка, направленная против Азербайджана.

А что творилось в ходе и после 44-дневной войны? Мы увидели попытки давления на Азербайджан. Особенно усердствовала в этом макроновская Франция. В ход шло все, начиная от тиражирования антиазербайджанских фейков и заканчивая попытками шантажа официального Баку. А когда и это не помогло, Сенат Франции принял резолюцию о признании "независимости" так называемого "арцаха". Резолюция эта оказалась не стоящей бумаги, на которой была написана. Но мы в очередной раз увидели истинное лицо Франции.

Она, уже после полного восстановления Азербайджаном своих суверенитета и территориальной целостности, что произошло по итогам однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, попыталась добиться осуждения Азербайджана в Совбезе ООН! Цинизм и глупость, конечно же, космического масштаба! И ведь ни слова не было о том, что одной из причин проведения антитеррористической операции было то, что руководство Армении продолжало финансировать и вооружать карабахскую хунту!

И, соответственно, даже после подписания в ночь на 10 ноября 2020 года, трёхстороннего заявления о прекращении огня, Армения продолжала осуществлять "минный террор" против Азербайджана.

"С 2020 года в результате взрывов мин, заложенных армянской стороной, а также неразорвавшихся боеприпасов, 392 человека погибли или получили ранения. Это серьезная проблема, которая влияет не только на физическое, но и на психологическое и социальное состояние людей", - говорится в обращении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

Все эти жертвы - на совести нынешнего руководства Армении, которое так тужится изображать из себя "голубей мира", что впору помещения, где присутствуют представители официального Еревана, по многу часов проветривать. Да, перед нами классические лжецы и циники. И я никогда не поверю в мировоззренческую трансформацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который не только орал ранее, что "Карабах - это Армения и точка", но и уверял всех, что в случае войны наша армия не сумеет противостоять даже так называемым "силам самообороны" карабахской хунты.

Да, измениться может только риторика представителей официального Еревана. Об этом свидетельствует еще и следующий факт - точность сведений о заложенных минах, переданных Ереваном в 2021 году, для Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов, составила всего 25%. В том числе и поэтому до сих пор там происходят поистине трагические инциденты.

По сути, Армения препятствует процессу возвращения азербайджанцев на наши, освобожденные территории. И никто не осуждает ее за это! Трусливо помалкивают и МИД всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Молчат и в ЕС. Заткнулись и депутаты Европарламента. Все они горазды только на обвинения в адрес нашей страны. В то время, как именно Азербайджан продолжает страдать от последствий оккупации 20% территории нашей страны со стороны Армении.