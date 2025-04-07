В Азербайджане увеличат финансирование трудовых пенсий

Для усиления социальной защиты пенсионеров совершенствуется система пенсионного обеспечения.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях", который обсуждался сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемым изменениям, государственный бюджет будет определён в качестве источника финансирования трудовых пенсий, формируемых на основе накопленного пенсионного капитала с учётом льгот, в следующих случаях:

- сумма выплат за 5 лет досрочного выхода на пенсию для лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях за воспитание детей;

- сумма выплат за 20 лет досрочного выхода на пенсию для лиц, страдающих гипопитуитаризмом (лилипутов) и лиц с нарушением физиологической пропорциональности (карликов);

- уход за лицами, у которых нарушение функций организма составляет 81-100 %, с инвалидностью, установленной до достижения 18 лет, уход за престарелыми (достигшими 70-летнего возраста) с зачислением этих периодов в страховой стаж.

В случае принятия изменений введение нового правила предполагается с 1 января 2025 года.