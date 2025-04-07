За последние два столетия возник значительный экологический дисбаланс.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на мероприятии в Баку на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов".

Он отметил, что сегодня одним из главных вызовов в мире является тема "зеленого" будущего.

"Основная причина этого вызова заключается в том, что за последние два столетия произошел серьезный экологический дисбаланс. Войны, промышленные и транспортные отходы и другие проблемы нарушили экологический баланс. Самая большая проблема, которая беспокоит человечество сегодня - это изменение климата. За последние 100 лет температура на Земле повысилась примерно на 0,8 градуса. Это обусловлено газами, создающими парниковый эффект. Поэтому обеспечение устойчивого развития на основе принципов "зеленой" экономики имеет важное значение. Переход каждой страны к "зеленой" экономике, "зеленой" энергии имеет большое значение не только с точки зрения энергетической безопасности, но и с политической и стратегической точек зрения", - добавил он.

По его словам, сегодня природный газ Азербайджана поставляется в 12 стран.