Азербайджанский военнослужащий погиб при взрыве мины

В Джебраильском районе военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана подорвался на мине.

Как передает Day.Az, в результате инцидента погиб военнослужащий Аскер Мусаев, уроженец Лянкяранского района.

Подробности инцидента на данный момент неизвестны.