https://news.day.az/politics/1742675.html Азербайджанский военнослужащий погиб при взрыве мины Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, рядовой Аскер Ниджат оглу Мусаев, погиб в результате подрыва на мине в Джебраильском районе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанский военнослужащий погиб при взрыве мины
В Джебраильском районе военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана подорвался на мине.
Как передает Day.Az, в результате инцидента погиб военнослужащий Аскер Мусаев, уроженец Лянкяранского района.
Подробности инцидента на данный момент неизвестны.
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