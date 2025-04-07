Раскрыты дальнейшие планы Apple по дизайну iPhone

Apple планирует кардинально переосмыслить дизайн своих смартфонов к 20-летнему юбилею iPhone, но, как сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, этот "смелый" редизайн, вероятно, будет реализован только в модели iPhone 19 Pro.

Как передает Day.Az, по данным источников, компания готовится к "серьезной встряске" в линейке iPhone, которая ознаменует 20-летие устройства. Среди изменений, вероятно, будет представлен и складной iPhone, но особое внимание уделяется совершенно новой "смелой Pro-модели".

Этот аппарат, если планы не изменятся, наконец-то воплотит в жизнь давнее видение Джони Айва для iPhone. По сообщениям, Айв долгое время мечтал об iPhone, который "выглядел бы как единый лист стекла". Эта концепция стала особенно заметна с выходом iPhone X.

В последние годы Apple, казалось, двигалась в противоположном направлении, выпуская более толстые и менее изящные iPhone. Однако, похоже, компания возвращается к идеям Айва. Этот поворот начинается с выпуска ультратонкой модели iPhone 17 Air в конце этого года и получит развитие в следующих поколениях.

"Компания готовит серьезную встряску к 20-летию iPhone, включая складную версию и смелую новую модель Pro, в которой более широко используется стекло", - написал Гурман.

К сожалению, Гурман не раскрывает никаких ключевых деталей дизайна, кроме того факта, что в нем будет использоваться больше стекла.