Между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира подписан меморандум
7-го апреля в рамках рабочего визита делегации парламента во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, главой Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибой Гафаровой в Узбекистан состоялась встреча с руководителем Организации толерантности и мира Ахмедом Аль-Джарваном.
Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
На встрече был подписан Меморандум между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира.
Документ подписали С.Гафарова и А.Аль-Джарван.
Комментируя значение документа, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что Меморандум послужит укреплению сотрудничества между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Организацией толерантности и мира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре