Состоялась четвертая конференция Парламентской сети Движения неприсоединения

В столице Узбекистана, Ташкенте, прошла четвёртая конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвящённая роли парламентов в поддержке Бандунгских принципов.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

Конференция прошла под председательством спикера Милли Меджлиса и председателя Парламентской сети Сахибы Гафаровой.

Спикер парламента Азербайджана в своём выступлении на открытии мероприятия выразила признательность президенту и генеральном секретарю Межпарламентского союза, Тулие Эксон и Мартину Чунгонгу, а также спикеру Олий Мажилиса Республики Узбекистан Танзиле Нарбаевой за солидарность и поддержку в организации мероприятия.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что 4-я Конференция Парламентской сети Движения Неприсоединения совпала с годовщиной принятия Бандунгской Декларации, что придает мероприятию особую значимость. Она подчеркнула, в этом месяце отмечается 70-летие Бандунгских принципов, заложивших основу создания Движения Неприсоединения.

Истёкший период показал, что Бандунгские принципы никогда не теряли своей актуальности. Напротив, текущие процессы в международных отношениях демонстрируют необходимость принятия этих принципов в качестве движущей силы для противодействия сложным вызовам современности. Строгое соблюдение таких принципов, как суверенитет, территориальная целостность, равенство, невмешательство во внутренние дела, уважение справедливости и международных обязательств, имеет большое значение для эффективного сотрудничества в интересах мирного сосуществования всех народов и построения лучшего будущего.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что наши страны, участвуя в работе Движения Неприсоединения, проявили твёрдую решимость в принятии этих принципов и верности им. С другой стороны, наши парламенты выразили стремление играть важную роль в реализации идеалов и целей, закрепленных в Бандунгских принципах. Такой подход не только демонстрирует нашу готовность поддерживать правительства в продвижении этих принципов, но и отражает твёрдую веру в потенциал межпарламентского сотрудничества ради мира, справедливости и устойчивого развития. В этом смысле Парламентская сеть Движения Неприсоединения отражает наше общее видение.

Напомнив, что Азербайджан председательствовал в Движении Неприсоединения в 2019-2024 годах, спикер Сахиба Гафарова отметила, что на 18-м Саммите Движения Неприсоединения в Баку в 2019 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что председательство страны будет основывать свои приоритеты и деятельность на Бандунгских Принципах, твёрдо отстаивать справедливость и нормы международного права, а также работать над усилением роли и авторитета Движения. Она подчеркнула жизненно важное значение инициатив Президента Ильхама Алиева как председателя Движения Неприсоединения для укрепления солидарности, взаимной поддержки и многопланового сотрудничества между членами Движения, а также для институционального развития. Спикер Милли Меджлиса также оценила создание Парламентской Сети как одно из существенных достижений председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения.

Упомянув учреждение Парламентской Сети в ноябре 2021 года на конференции в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского Союза в Мадриде, спикер Сахиба Гафарова сказала, что с тех пор было проведено три конференции Сети. В этих мероприятиях приняли участие более 1000 человек из 70 стран и 15 международных организаций. Как подчеркнула Сахиба Гафарова, с каждой последующей конференцией число участников увеличивалось по сравнению с предыдущей, что свидетельствует о растущем интересе к Парламентской Сети. Сегодня Сеть объединяет более половины парламентов стран-членов Движения Неприсоединения. Спикер парламента Азербайджана также отметила, что каждая конференция сыграла важную роль в институциональном развитии Сети. В ходе Бакинской Конференции были приняты Устав организации, её официальный логотип и флаг, а также избран председатель и три его заместителя. Конференция в Манаме позволила усовершенствовать и развить методы работы Сети. На Женевской Конференции были приняты решения о создании Бюро и четырёх постоянных комитетов.

Наряду с этим, продвижение институционального диалога с другими организациями стало одним из ключевых направлений деятельности Парламентской Сети. По словам спикера Милли Меджлиса, на данный момент Сеть обладает статусом наблюдателя в 6 организациях, тогда как 7 организаций получили аналогичный статус в самой Сети. Кроме того, подписание меморандумов о взаимопонимании с 7 организациями позволило значительно расширить международное сотрудничество Парламентской Сети.

Сахиба Гафарова сообщила, что Парламентская Сеть также активно способствовала представлению наших парламентов на международных площадках для продвижения своих идей и целей. Она отметила, что как председатель Сети приняла участие в ряде важных мероприятий. Было проведено более 60 двусторонних встреч с руководством парламентов стран-членов Сети и международных организаций, на которых обсуждались темы укрепления диалога и сотрудничества. Секретариат организации, действуя в качестве важного связующего звена между нашими парламентами, активно участвовал и в просветительских мероприятиях. Подчёркивая, что Парламентская Сеть стала крайне важной и полезной платформой для развития двусторонних связей между парламентами стран-участниц Движения Неприсоединения, Сахиба Гафарова упомянула создание в Милли Меджлисе Азербайджана ещё 20 групп дружбы с парламентами стран-членов Движения. Эти группы призваны расширить наши связи с парламентами-участниками. В общей сложности из 104 групп дружбы, действующих в Милли Меджлисе, 49 охватывают парламенты стран-членов Сети.

В заключительной части своего выступления спикер Милли Меджлиса заявила о наличии значительных возможностей для дальнейшего развития Парламентской сети Движения Неприсоединения и углубления нашего сотрудничества. Она призвала парламенты-члены к активному участию в этом процессе и продолжению совместной работы по продвижению общих целей.

Затем на конференции выступили президент Межпарламентского союза Тулия Акссон, генеральный секретарь организации Мартин Чунгонг, спикер Сената Олий Мажилиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, спикер Великого Национального Собрания Турции Нуман Куртулмуш, спикер Сената Исламской Республики Пакистан Саед Юсуф Рза Гилани, спикер Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова, спикер Палаты представителей Египта Ханафи Гебали, спикер Палаты Советников Королевства Марокко Сиди Мохамед Улд Ар-Рашид, спикер Палаты Представителей Федерального Парламента Непала Дев Радж Гимире, спикер Народного собрания Мальдив Абдулрахим Абдулла и другие.

Выступающие подчёркивали актуальность темы конференции и важность поддержки Бандунгских принципов в современных международных отношениях. Они высоко оценили создание и институциональное развитие Парламентской сети под председательством Азербайджана, а также работу по усилению международной роли организации, выразив благодарность нашей стране за её масштабную деятельность в этом направлении. Также выступавшие сделали различные предложения по организационным вопросам.

Вслед за этим на конференции был рассмотрен ряд включённых в повестку дня организационных вопросов. Было принято решение о продлении полномочий председателя Парламентской сети Движения Неприсоединения, спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, на следующий трёхлетний срок, а также о продлении сроков полномочий заместителей председателя на следующие периоды. При обсуждении проекта данного решения подавляющее большинство парламентов государств-членов Движения Неприсоединения высказались в поддержку продления полномочий председателя и её заместителей.

На конференции также была принята Ташкентская декларация, отражающая единодушную позицию парламентов-членов Сети и включающая ряд важных положений. В декларации, среди прочего, подчёркнута необходимость дальнейшего развития институциональной структуры Парламентской Сети, включая обеспечение деятельности Бюро и постоянных комитетов, а также продолжения обсуждений по учреждению штаб-квартиры Сети. В документе также выражена поддержка Бакинскому Пакту о климате и ключевым итогам СОР29, а также праву лиц, вынужденно перемещенных на территориях государств-членов Движения неприсоединения, включая Общину Западного Азербайджана, на безопасное и достойное возвращение в свои дома мирным путём.