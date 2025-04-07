В Дашкесанском районе напали на прибывшего по вызову врача

В селе Хошбулаг Дашкесанского района произошёл инцидент с участием врача скорой помощи.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Unikal, один из пациентов напал с ножом на врача А. Аббаслы (1991 года рождения), прибывшего по вызову. В результате врач получил ножевое ранение пальца. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.

По предварительной информации, нападавшим оказался местный житель Ш. Алиев, (1997 года рождения). Отмечается, что он является участником Отечественной войны.

На место происшествия прибыла полиция, по факту проводится расследование.