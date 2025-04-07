В Баку начались проверки салонов красоты

В Азербайджане многие салоны красоты расширяют свои услуги, предлагая не только стандартные процедуры по уходу за волосами и ногтями, но и различные косметологические процедуры.

Как передает Day.Az, в социальных сетях часто появляются рекламные объявления, которые приглашают клиентов на такие процедуры, как чистка и пилинг кожи, мезотерапия с введением витаминов и минералов, лазерная эпиляция и другие.

Однако, согласно информации Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, проведение подобных услуг в салонах красоты нарушает санитарно-эпидемиологические требования, которые действуют для медицинских учреждений. Таким образом, оказание медицинских косметологических услуг в таких местах является незаконным.

"Выявленные нарушения считаются частной медицинской практикой без соответствующей лицензии, что влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. По завершении проверки материалы передаются в правоохранительные органы", - сообщили в министерстве.