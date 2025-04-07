Азербайджан готов постоять за себя, но его приоритет — мир

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск популярного аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостем студии стал Народный художник Азербайджана, известный скульпторГусейн Ахвердиев, который поделился глубокими размышлениями о послевоенной реальности на Южном Кавказе, сложных исторических переплетениях армяно-азербайджанских отношений и возможностях мирного будущего.

С первых минут эфира Ахвердиев задал философский тон беседе, отметив, что главный вопрос сегодняшнего дня - это не борьба, а осознание того, что народы региона - соседи.

"Мне сложно понять, чего не хватает армянам. Они, наверное, лучше знают. Но мы все живем на планете Земля. И первое, что должен осознать каждый народ - мы жители одного дома. Мы соседи", - отметил художник.

Г.Ахвердиев подчеркнул, что Азербайджан сегодня - сильное государство, доказавшее это не только на поле боя, но и на политической арене. "Мы победили в войне, но еще важнее - победа в политическом смысле. Азербайджан сегодня ведет сбалансированную, независимую внешнюю политику и твердо стоит на своих позициях", - сказал он.

Художник с горечью рассказал о своих поездках в освобожденные районы - Агдам, Зангилан и другие. Масштабы разрушений вызывают шок и не поддаются объяснению.

"То, что я увидел в Агдаме, я не видел нигде в мире. Это нечто чудовищное. За последние 50 лет, думаю, не было ничего подобного. Минные поля, траншеи, руины - армяне оккупировали эти земли, и 30 лет просто держали их в пустоте. Это грех. Земля должна быть местом жизни, творчества, культуры. А она была превращена в безжизненную пустыню", - поделился Г.Ахвердиев.

Он назвал действия армян в Карабахе - от разрушения городов до трагедий в Ходжалы - варварством, которое не может быть оправдано. "Сравнять с землей все, что там было - города, деревни - это преступление против человечности. Мы живем в XXI веке. Как здравомыслящий человек может действовать как в средневековье?" - отметил он.

В беседе Г.Ахвердиев акцентировал внимание на культурной составляющей конфликта и важности взаимного уважения. "Нет талантливых и неталантливых народов. Каждый народ - талантлив. Но если ты не уважаешь культуру соседа, твоя собственная культура теряет человечность и становится фашистской", - заявил он, подчеркнув, что без уважения к другому невозможно построить мир.

Он привел трагические истории, знакомые ему лично - семьи шехидов, которые потеряли по два сына в один день. "Они учились в России, приехали добровольно, и оба погибли. Это судьба, искалеченная навсегда. Подобное забыть невозможно. Поэтому единственный путь - диалог и переоценка позиций", - сказал он.

Художник предостерег армянскую сторону от дальнейшей агрессии, заявив, что Азербайджан готов постоять за себя, но его приоритет - мир. "Мы должны повлиять на армян. Иначе мира не будет. Но если будет новая война - они не выживут. Им пора понять это. Пора менять мышление, взгляды, политику. Иначе история снова повторится трагедией", - заявил Ахвердиев.

Он напомнил, что за последние 115-120 лет именно армяне становились инициаторами военных кампаний. "Им все время чего-то не хватает. Все время нападали они. Но человечество должно создавать, а не уничтожать", - подчеркнул гость программы.

Он сравнил поведение армянской стороны с действиями нацистской Германии и напомнил, чем закончились амбиции по захвату мира. "История расставляет всё по местам. Они должны изменить свою доктрину, если хотят остаться в истории не как разрушители, а как созидатели", - сказал он.