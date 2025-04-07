https://news.day.az/world/1742784.html Пожар на автотрассе в Бразилии - Охвачены огнем более 20 машин - ВИДЕО В Бразилии взорвался грузовик со спиртом - пожар перекинулся на машины вокруг: "Грузовик с этанолом взорвался на трассе в Пальосе в Бразилии. По меньшей мере 22 автомобиля и три грузовика были охвачены огнем, в результате чего пять человек получили ранения, еще у двоих - серьезные ожоги, передает Day.Az.
Пожар на автотрассе в Бразилии - Охвачены огнем более 20 машин - ВИДЕО
В Бразилии взорвался грузовик со спиртом - пожар перекинулся на машины вокруг:
"Грузовик с этанолом взорвался на трассе в Пальосе в Бразилии. По меньшей мере 22 автомобиля и три грузовика были охвачены огнем, в результате чего пять человек получили ранения, еще у двоих - серьезные ожоги, передает Day.Az.
Оба направления шоссе перекрыли рядом с местом пожара. Из-за 14-километровой пробки и отсутствия объездных путей на дороге "царит полный хаос"
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