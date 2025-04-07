Пожар на автотрассе в Бразилии

В Бразилии взорвался грузовик со спиртом - пожар перекинулся на машины вокруг:

"Грузовик с этанолом взорвался на трассе в Пальосе в Бразилии. По меньшей мере 22 автомобиля и три грузовика были охвачены огнем, в результате чего пять человек получили ранения, еще у двоих - серьезные ожоги, передает Day.Az.

Оба направления шоссе перекрыли рядом с местом пожара. Из-за 14-километровой пробки и отсутствия объездных путей на дороге "царит полный хаос"