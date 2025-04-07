Рассекречен деревянный складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra

В сети появились утечки, раскрывающие ключевые характеристики грядущего складного смартфона Motorola Razr 60 Ultra (ожидается, что в Северной Америке он будет называться Razr+ 2025). Судя по всему, новинка сохранит полюбившийся многим форм-фактор и внешний вид, но предложит ряд значительных внутренних улучшений, включая до 18 ГБ оперативной памяти и, что особенно интересно, вариант с задней крышкой из дерева. Об этом сообщает издание HotHardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рендеры устройства, опубликованные инсайдерами, демонстрируют Razr 60 Ultra практически со всех сторон, раскрывая различные цветовые решения, среди которых выделяется версия с деревянной задней панелью. Пока не ясно, будет ли это настоящее дерево или имитация, подобная той, что используется в Motorola Edge 50 Ultra. Согласно утечкам, Razr 60 Ultra, так и его младшая версия Razr 60, сохранят дизайн и габариты предыдущего поколения, которые были высоко оценены за удобство использования и эргономичность.

Ожидается, что Razr 60 Ultra унаследует внешние и внутренние дисплеи, а также расположение камер от модели 2024 года. Razr 60, вероятно, получит 3,6-дюймовый внешний экран, охватывающий двойную основную камеру, а Razr 60 Ultra - 4-дюймовый внешний дисплей, занимающий практически всю переднюю половину смартфона. Оба устройства будут оснащены 6,9-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой 165 Гц и фронтальной камерой, встроенной в центре верхней части экрана. Хотя складка на экране не была критичной проблемой в предыдущей версии, многие надеются, что Motorola улучшит механизм складывания, приблизив его к решениям конкурентов, таких как Oppo Find N3.

Интересной новой деталью станет дополнительная кнопка на левой грани устройства. Она может предназначаться не только для вызова фирменного AI-ассистента Moto, но и быть настраиваемой для различных действий и ярлыков.

В качестве процессора для Razr 60 Ultra ожидается флагманский Snapdragon 8 Elite, хотя возможно, его производительность будет немного снижена для раскладного форм-фактора. Обычный Razr 60 получит чипсет среднего уровня Dimensity 7400X. Емкость аккумуляторов также немного увеличится: Razr 60 Ultra получит батарею на 4500 мАч вместо 4300 мАч у предшественника. Конфигурации памяти будут включать до 18 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти (до 2 ТБ для Ultra-версии).

Ожидается, что Motorola Razr 60 и 60 Ultra могут быть представлены уже в текущем месяце.