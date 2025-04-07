Бакинское метро закупит до сотни новых вагонов

До 2030 года в бакинское метро планируется закупить 300 новых вагонов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил советник председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов.

На данный момент не определено, из какой страны будут приобретаться вагоны, так как ведутся переговоры с потенциальными поставщиками. Ожидается, что вагоны поступят после того, как будет достигнута договоренность с одной из европейских стран.

Кроме того, с этого года в бакинском метро планируется разделить красную и зеленую линии. Это позволит повысить независимость работы каждой линии и улучшить управление, а также качество пассажирских перевозок.

Для этого между станциями "Джафар Джаббарлы" и "Низами" будет построен туннель длиной около 200 метров, который разделит линии. Также будет возведен дополнительный переход между станциями "28 мая" и "Джафар Джаббарлы" для более эффективного регулирования пассажиропотока.