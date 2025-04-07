Что за игры затеял Евросоюз?

Автор: Лейла Таривердиева

Как и ожидалось, саммит Евросоюз-Центральная Азия не обошелся без спорных моментов.

Сразу подчеркнем, что расширение взаимодействия ЦА и ЕС выгодно Азербайджану и он только "за". Именно наша страна способна обеспечить надежный транзит вожделенных энергетических и прочих ресурсов, которыми обладают страны региона и которые так необходимы Европе. Так что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ЦА в Баку только приветствуется.

Было бы хорошо, если бы в Евросоюзе перестали бояться открыто признавать незаменимую роль Азербайджана и прекратили делать вид, что Центральная Азия находится от них через дорогу. Это понимание должно выражаться в признании интересов Азербайджана или хотя бы в прекращении спекуляций на армянской теме.

В своем выступлении во время саммита Урсула фон дер Ляйен совершенно справедливо говорила об особой роли Транскаспийского международного транспортного маршрута, в который ЕС инвестировал 10 миллиардов евро, называла ЦА "бьющимся сердцем Евразии". По ее словам, ТМТМ "сократит сухопутное путешествие между Европой и Центральной Азией примерно вдвое. Коридор также раскроет неиспользованный потенциал для бизнеса между нашими регионами. И он усилит связи и торговлю между вашими пятью странами Центральной Азии".

Ей бы на этом остановиться. Но всегда находится какое-то неуместно НО. фон дер Ляйен тоже его нашла. "Но инфраструктура - это еще не все, заявил она. - Плавное пересечение границ в странах Центральной Азии и Южного Кавказа также необходимо для достижения Черного моря. После трех десятилетий закрытости открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном станет переломным моментом. И это сблизит Европу и Центральную Азию, как никогда раньше".

Это был месседж Баку? Или это был месседж центрально-азиатским государствам с намеком на то, что успех транспортного коридора зависит от согласия Азербайджана без предусловий открыть коммуникации для Армении?

Всем известно, что Турция открыла бы границу с Арменией хоть сегодня, если бы вчера это сделал Азербайджан. Азербайджан же не собирается облегчать жизнь Еревану и условием открытия прочих коммуникаций ставит восстановление железной и автомобильной дорог через Зангезур. Ереван артачится, и поклонники армянства в Евросоюзе трогательно стараются ему помочь.

Соблазнять Центральную Азию армянским транзитом несерьезно. Даже если откроются границы, центрально-азиатским странам придется ожидать "как никогда раньше" сближения с Евросоюзом десятки лет. Потому что в Армении отсутствует необходимая инфраструктура. Пока будут построены дороги, много чего может измениться. При нынешнем ускорении процессов разумные аналитики не берутся делать точных прогнозов на ближайшие месяцы, а не то что на годы вперед. Тем временем, Азербайджан и Грузия уже обеспечили надежный транзит по оси Восток-Запад. В настоящее время продолжаются работы по расширению действующей инфраструктуры, растут объемы перевозок. Что тут не устраивает Урсулу фон дер Ляйен?

Есть три варианта ответа на этот вопрос.

Во-первых, озлобленный на Тбилиси Евросоюз хочет выключить Грузию из регионального транзита, переведя стрелки на Армению. В принципе, эта версия вполне реалистична. Но в Брюсселе упускают из вида, что Баку не позволит "выключить" Грузию. В отличие от фон дер Ляйен, здесь хорошо знают, что представляет собой Армения, и никогда не сделают ставку на армянский транзит. Успех проектов, инициированных Азербайджаном, заключается в том, что все страны по маршруту следования, являются его надежными партнерами и друзьями. Вряд ли в ближайшие годы Армения сможет вступить в этот клуб.

Во-вторых, Евросоюз, как всегда, хочет помочь армянской стороне с реализаций ее интересов. Ереван все еще рассчитывает как-то сгладить свои провалы и поражения, а Европа с удовольствием ему в этом содействует. Решение вопроса Зангезурского коридора неоправданно затянулось. Армения еще пять лет назад должна была начать работы в этом направлении. Не начала, потому что надеется решить проблему выхода из изоляции без выполнения требований Азербайджана. Кому-то там кажется, что Ереван имеет право ставить условия и рассчитывать на равновесные с Баку позиции. Конечно же, это исключено, но европейские опекуны поддерживают Ереван в его заблуждениях. Закрадывается мысль, что в ЕС подумывают заполучить в союзники в этом вопросе страны Центральной Азии. Например, подталкивать их к давлению на Азербайджан, спекулируя преференциями. Излишне говорить, что страны ЦА чрезвычайно заинтересованы в торговле с Европой. Но очень сомнительно, что кто-то из тамошних лидеров позвонит в Баку и скажет: "может, откроете границу? Хотим сблизиться с Европой как никогда раньше".

И в-третьих, Урсула фон дер Ляейн говорит... ну, просто потому, что говорит. По инерции. Трудно отказываться от старых привычек. Особенно таких закостенелых, как поддержка армянства. Европа начала поддерживать это племя еще триста лет назад, увидев в армянстве потенциал для целевого использования. И по сей день никак не может остановиться, хотя этот ресурс непригоден к повторному использованию...