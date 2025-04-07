В Азербайджане предотвратили контрабанду крупного объема наркотиков из Ирана

Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

В ходе оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории погранотряда "Горадиз" Командования погранвойск ГПС была предотвращена попытка ввоза в страну более 28 кг наркотического средства.

25 марта на служебной территории погранотряда было обнаружено и изъято свыше 22 кг марихуаны и 490 таблеток метадона M-40.

6 апреля пограничники заметили подозрительные перемещения двух неизвестных лиц.

В результате мероприятий были задержаны жители Агдашского района - Бахшалиев Бахшалы Кямиль оглу, 1993 г. р. и Керимов Ильгар Ильхам оглу, 1996 г. р., которые пытались провезти через государственную границу на территорию страны более 5 кг марихуаны.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.