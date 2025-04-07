Новые данные по проекту ж/д Барда–Агдам

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает работы по проектированию и строительству железнодорожной линии Барда-Агдам.

В ответ на запрос Trend в АЖД сообщили, что длина железнодорожной линии Барда-Агдам по оси составляет 47,1 километра, а вместе с боковыми путями - около 58 километров, передает Day.Az.

"В рамках проекта планируется строительство 130 инженерных сооружений, 5 станций (Барда, Кочарли, Тязякянд, Гарвенд и Агдам) и 34 путепереводных.

Завершены работы по разминированию на участке железнодорожной линии шириной 60 метров. Строительство искусственных инженерных сооружений по проекту завершено на 100 процентов", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что работы по проектированию железнодорожной линии Барда-Агдам и строительно-монтажные работы (за исключением Агдамского вокзального комплекса и станции Гарвенд) завершены на 95 процентов. Проектирование Агдамского вокзального комплекса завершено, а строительно-монтажные работы продолжаются.