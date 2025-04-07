Расследование в ЮНЕСКО привело к краху кандидатуры от Мексики Габриэлы Рамос на должность гендиректора организации.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Inner City Press, где сообщается о том, что ЮНЕСКО, как и вся система ООН при Антонио Гутеррише, разваливалась из-за коррупции и мошенничества.

Издание сообщает о серьезных должностных преступлениях французской администрации Одри Азуле в ЮНЕСКО в Париже.

"Рыба гниет с головы. Серия статей о коррупции в ЮНЕСКО теперь насчитывает 132 истории. В нашей последней статье о ЮНЕСКО от 24 марта мы писали, что Мексика выдвигает сомнительного кандидата на пост следующего Генерального директора.

С тех пор, мексиканский кандидат Габриэла Рамос, бывший заместитель Генерального директора по социальным и гуманитарным наукам, покинула организацию", - пишет автор.

Как подчеркивает Inner City Press, теперь ожидается, что она вскоре покинет и гонку за пост следующего Генерального директора ЮНЕСКО.

"Габриэла Рамос была уполномочена Генеральным директором Одри Азуле осуществлять тоталитарный контроль над персоналом, включая запугивание, преследование и злоупотребление властью. В последние годы Азуле не предпринимала против нее никаких административных мер до отчета IOS № 2024/02 от декабря 2024 года. В защиту г-жи Рамос ее команда утверждает, что отчет не так уж плох для мексиканского кандидата, поскольку только два "ленивых" сотрудника пожаловались на нее после того, как она обоснованно раскритиковала их за невыполнение ожидаемой работы. Эта риторика не имеет под собой никаких оснований, но она может задеть за живое тех государств-членов, у которых нет всей необходимой им информации.

Несмотря на все усилия администрации Азуле скрыть факты, вот почему Габриэла Рамос вынуждена признать реальность. В ее нынешнем статусе топ-менеджера с доказанными грубыми нарушениями, ей больше нет места в гонке и она должна уйти в отставку", - говорится в статье ICP.

Издание отмечает, что это не дело "двух ленивых сотрудников", а коллективные действия почти десяти сотрудников SHS, которые официально подали жалобу на Габриалу Рамос.

"Если бы обвинения считались незначительными, генеральный директор Азуле никогда бы не выдвинул обвинение против Рамос. Директор отдела служб внутреннего надзора (IOS) Бернардин Ассьен уже был бы уволен, если бы обвинения были сфабрикованы и не имели под собой веских оснований. При этом, дело заместителя генерального директора Рамос было очень деликатным", - говорится в в материале..

В статье подчеркивается, что учитывая ее тесные отношения с бывшим руководителем ОЭСР, который также является хорошим другом бывшего президента Франции Франсуа Олланда, человека, который настроил Азуле против арабских кандидатов в 2017 году, IOS решила не проводить расследование самостоятельно, а передать его на аутсорсинг, заключив контракт с американской аудиторской фирмой, работающей по всему миру.

"Затем мы обнаружили, что отчет о расследовании был написан на французском языке французским филиалом американской компании, а точнее французским следователем мадам Бландо, возглавлявшей парижский офис. Это означает, что расследование систематических неправомерных действий и преследований Габриэлы Рамос сотрудников SHS было подтверждено американской компанией, IOS, а затем генеральным директором Азуле. Поэтому для Рамос и ее команды было бы ребячеством пытаться преуменьшить серьезность обвинений в этих обстоятельствах. Более того, защита генерального директора Азуле имеет свои пределы, и Рамос фактически бросают под автобус так же, как и ее коллегу-заместителя генерального директора по управлению и администрации, британца Ника Джеффриса. Он в спешке покинул ЮНЕСКО, и Рамос должна сделать то же самое, если она хочет сохранить хоть какое-то достоинство. Поэтому позиция мексиканского правительства в этом отношении ожидаема, поскольку если бы мексиканские власти прочитали отчет IOS, они, вероятно, никогда бы не представили ее кандидатуру. Тем не менее, у них достаточно времени, чтобы прочитать отчет и рассмотреть возможность снятия госпожи Рамос с гонки, чтобы избежать позорной ситуации, в которой она ведет свою страну прямо в парадоксальную ситуацию, в которой мексиканский кандидат на пост генерального директора обвиняется в доказанном неправомерном поведении. В том же ключе решающую роль играет роль руководящих органов", - подчеркивается в материале.

Inner City Press отмечает, что в случае нарушения Конституции генеральным директором Азулаем посол Румынии в ЮНЕСКО и президент Генеральной конференции ЮНЕСКО оказались слишком слабыми, слишком напуганными и слишком политически незначительными и что она решила молчать и ничего не предпринимать.

"Госпожа Микулеску не предприняла никаких дипломатических действий в соответствии со своими нынешними прерогативами и отложила рассмотрение этого вопроса. В связи с расследованием, проведенным IOS в отношении Габриэлы Рамос и ее кандидатуры на должность генерального директора, все внимание теперь приковано к председателю Исполнительного совета Вере Эль-Хури Лакойе, которая будет председательствовать на выборах следующего генерального директора. От нее будет зависеть либо хотя бы частично восстановить имидж управления, пошатнувшийся из-за бездействия румына Микулеску, либо с разочарованием подтвердить, что управление в ЮНЕСКО является бессмысленным понятием, ничего не предпринимая самой", - заключается в материале.

Inner City Press в заключении отмечает, что продолжит разоблачать весь беспредел в организации.