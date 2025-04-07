Европа отказалась вводить пошлины на один американский товар

Европейский союз отменил решение о введении ответных пошлин в отношении поставляемого из США бурбона (виски, который производится в США), пишет газета Financial Times со ссылкой на сообщение высокопоставленных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение отменили, говорит один из собеседников издания, с подачи Франции, Италии и Ирландии, которые хотят защитить свою алкогольную промышленность от эскалации торговой войны.

Дело в том, что после заявлений Брюсселя о намерении ввести пошлины на американский бурбон в ответ на аналогичные шаги США в отношении европейских стали и алюминия, Трамп пообещал Европе пошлины в размере 200% на вино и крепкие спиртные напитки из ЕС.