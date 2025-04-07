Азербайджан играет ключевую роль в энергетическом будущем Молдовы

Молдова стремится укрепить свою энергетическую независимость, расширяя доступ к альтернативным маршрутам поставок, в том числе посредством партнёрств, продвигаемых в рамках Южного газового коридора.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Республики Молдова Дорин Жунгиету на полях 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

"В последние годы Республика Молдова пережила серию энергетических кризисов, начавшихся в 2021 году, в значительной степени вызванных действиями России, которые стали испытанием для нашей устойчивости и энергетической инфраструктуры. Тем не менее нам удалось превратить эти вызовы в возможности - мы укрепили нашу энергетическую безопасность и диверсифицировали источники поставок", - отметил он.

Жунгиету напомнил, что Молдова стала первой страной, которая в коммерческих целях начала использовать интерконнектор Греция-Болгария, и одной из первых, кто получил выгоду от первой поставки СПГ через терминал в Александруполисе (Греция).

"Мы продемонстрировали коммерческую жизнеспособность вертикального коридора, транспортируя газ в подземные хранилища на территории Украины. Но, конечно же, прогресс Молдовы стал возможен благодаря сильной солидарности и сотрудничеству с нашими друзьями в Европейском союзе, Украине и другими партнёрами по развитию. Без их поддержки наш путь был бы куда более трудным. Хочу подчеркнуть, что сегодня Молдова больше не является уязвимым в энергетическом плане государством и не поддаётся энергетическому шантажу. В основе этих перемен лежит наличие альтернативных маршрутов и источников поставок", - сказал министр.

Он отметил, что Молдова по-прежнему заинтересована в дальнейшем укреплении энергетической независимости путём диверсификации маршрутов и источников поставок.

"В этой связи мы полностью поддерживаем расширение Южного газового коридора (ЮГК) и его роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Молдова стремится укрепить свою энергетическую независимость, расширяя доступ к альтернативным маршрутам поставок, в том числе посредством партнёрств, продвигаемых в рамках Южного газового коридора. Кроме того, благодаря нашему участию в инициативе по энергетической взаимосвязи Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC), Молдова сегодня является активным участником архитектуры региональной энергетической безопасности и ключевой транзитной страной в рамках Южного газового коридора и Трансбалканского коридора", - заявил Жунгиету.

Он отметил, что Молдова, безусловно, заинтересована в импорте газа из Азербайджана с целью диверсификации источников поставок, однако конкретные детали этого вопроса ещё предстоит обсудить на техническом уровне.

"Природный газ продолжит играть ключевую роль в энергобалансе Молдовы. Он необходим как для внутренней генерации, так и для обеспечения балансирующих мощностей в условиях роста доли возобновляемых источников энергии. Именно поэтому мы уделяем особое внимание вертикальному коридору как важнейшему проекту для энергетического будущего Молдовы. Дальнейшая диверсификация источников поставок, включая возможный импорт из Азербайджана, будет иметь решающее значение для обеспечения наших энергетических потребностей. Мы убеждены, что утверждение единого тарифа для всего коридора обеспечит его коммерческую привлекательность и позволит реализовать предложенные Молдовой модели использования украинских подземных хранилищ для нужд стран Восточной Европы. Единая, прозрачная тарифная структура сделает коридор ещё более привлекательным для бизнеса и инвесторов, обеспечив его долгосрочную устойчивость. Молдова высоко ценит роль Азербайджана как надёжного энергетического партнёра и рассчитывает на укрепление двустороннего сотрудничества в этой сфере, поскольку отношения между нашими странами находятся на высоком уровне", - пояснил министр.

Что касается перспектив сотрудничества в сфере "зелёной" энергии с Азербайджаном, Жунгиету отметил, что его страна заинтересована в участии в проекте подводного кабеля для передачи электроэнергии через Чёрное море.

"Кроме того, мы будем рады участию азербайджанских инвесторов во втором аукционе по возобновляемым источникам энергии, который будет объявлен в этом году", - заключил он.