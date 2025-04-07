Веб-сайты сепаратистского режима регистрировались с армянским доменом

Обвиняемый Давид Бабаян 7 апреля, отвечая на вопрос государственного обвинителя в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, сказал, что веб-сайты "структур" сепаратистского режима на находившихся под оккупацией территориях Азербайджана были зарегистрированы с доменом ".аm" Республики Армения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отметил, что обеспечением безопасности этих веб-сайтов занимались проживавшие там армяне, то есть они имели право вмешиваться в работу сайтов, зарегистрированных в Республике Армения.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.