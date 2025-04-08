https://news.day.az/society/1742938.html На этих территориях временно не будет газа Сегодня, 8 апреля, в некоторой части Абшеронского района будет приостановлено газоснабжение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это связано с подключением новой газовой линии к главному коллектору в поселке Мехдиабад Абшеронского района.
На этих территориях временно не будет газа
Сегодня, 8 апреля, в некоторой части Абшеронского района будет приостановлено газоснабжение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это связано с подключением новой газовой линии к главному коллектору в поселке Мехдиабад Абшеронского района.
Ожидается, что с 10:00 и до завершения работ будет ограничено газоснабжение, включая измерительный узел "Абшерон". В связи с проведением работ без газа останется поселок Новханы.
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