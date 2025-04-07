Начинается строительство электродепо "Дярнягюль" в Баку

Проект разделения Красной и Зеленой линий, пересекающихся на станции "28 Мая" Бакинского метрополитена, имеет важное значение с точки зрения реализации и развития инфраструктурных и мобильных проектов транспортной системы Баку.

Как передает Day.Az, в рамках проекта возобновляется строительство электродепо "Дярнягюль" как одного из его основных компонентов.

Основной задачей электродепо является обеспечение надёжной и безопасной работы линий, которые должны функционировать независимо. Депо включает в себя организацию движения, обслуживание парка вагонов, поддержание составов в исправном состоянии, своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и ремонта, а также выполнение других функций.

В настоящее время электродепо "Нариманов" обслуживает как Красную, так и Зеленую линии. Поскольку депо предназначено для обслуживания одной линии, оно не полностью удовлетворяет основные потребности обеих линий.

Электродепо "Дярнягюль" расположено на земельном участке площадью около 16,5 гектара в районе Бинагади, в 3126-27 квартале улицы М. Алиева. Территория депо ограждена, включая участок с выходом на железнодорожную линию. С учетом особенностей рельефа местности на некоторых участках завершено строительство железобетонных опорных стен. Из трех контрольно-пропускных пунктов два уже полностью готовы. Выполнены работы по выравниванию поверхности, что является важным требованием для депо. Строительно-монтажные работы по возведению 7-этажного административного здания и 2-этажных производственных мастерских завершены.

На территории завершено строительство двух резервуаров для пожарной воды вместимостью по 500 кубометров каждый и одного для питьевой воды объёмом 100 кубометров, а также служебных и технических помещений. Работы по строительству тягово-разгрузочной электрической подстанции и одного из двух котельных зданий частично завершены.

Будет построен пункт организации и управления движением поездов на остановочно-ремонтном участке, котлован и элементы конструкций которого были готовы с предыдущего периода, а также участки капитального ремонта вагонов, шлифования колес, диагностики колесных пар, мойки и продувки вагонов, а также поворотный круг.

В депо также предусмотрено строительство цеха по сварке рельсов, котельных, насосных станций, водоотводов и резервуаров для различных осадков и отработанных жидкостей, а также очистных сооружений и других важных объектов. Здесь будет создана вся необходимая инфраструктура для эффективной организации условий труда и досуга сотрудников. Проект депо включает в себя не только автостоянки, беседки, спортивные площадки и зоны отдыха, но и озеленение, а также создание парков. В рамках экологических проектов на территории будет высажено около 1000 деревьев, а также созданы газоны.

На территории депо будет построена наземная платформа, которая обеспечит более эффективное и удобное использование метро для жителей близлежащих районов. Здесь будут построены туннель, соединяющий платформу с переходом, а также зал ожидания, защита от воздействия погодных условий и служебная инфраструктура.

В настоящее время продолжаются работы по окончательной доработке проектов, их экспертизе и строительству .