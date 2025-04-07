Полад Рзаев заработал первые рейтинговые очки

Азербайджанский спортсмен Полад Рзаев, занявший второе место в своей категории на решающем этапе парагорнолыжного турнира FIS, прошедшего в итальянском Пиле, заработал первые рейтинговые очки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наш спортсмен-паралимпиец, участвовавший в основном этапе соревнований, на которых засчитываются рейтинговые очки для зимних Паралимпийских игр, имеет 725,55 рейтинговых балла согласно рейтинговой таблице Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по состоянию на 1 апреля.

Решающий этап парагорнолыжного турнира FIS, в котором он принимал участие в последний раз, Рзаев завершил в Ороне (Франция) на седьмом месте со временем 00:51.57.