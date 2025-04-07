США могут приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней, но...

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приостановить действие взаимных тарифов на 90 дней для всех стран, кроме Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп настаивал на том, что тарифы необходимы для восстановления баланса мировой торговли и восстановления внутреннего производства. Хассетт напомнил, что глава Белого дома выделил Китай как "самого большого обидчика из всех" и раскритиковал Пекин за повышение собственных тарифов в отместку.

3 апреля Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств - членов Европейского союза.

По мнению аналитиков газеты Wall Street Journa, тарифы Трампа укрепили позиции Китая в мировой торговле. Они считают, что американские пошлины в отношении азиатских и европейских стран разрушают экономические альянсы, способные противостоять Пекину.