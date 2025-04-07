В Баку обсуждают инновационные пути к более "зеленому" будущему

В Баку проходит мероприятие на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов".

Как сообщает Day.Az, мероприятие проходит при организации Университета АДА, посольствами Венгрии и Чехии в Азербайджане.

В мероприятии принимают участие заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде, председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов, заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана (BOEMDA) Рена Гумбатова, вице-президент по финансовым вопросам компании bp в регионе Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) Колин Аллан, директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Green Эльмир Мусаев, а также представители СМИ.

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