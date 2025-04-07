Движение поездов между станциями "28 Мая" и "Дарнагюль" бакинского метро будет приостановлено

После завершения первого этапа строительства электродепо "Дарнагюль" в рамках проекта разделения линий будет построен соединительный тоннель длиной до 200 метров, который свяжет станцию "Джафар Джаббарлы" со станцией "Низами".

В ответ на запрос Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщили, что в этот период движение поездов по "красной линии" будет сохранено в существующем виде, то есть поезда продолжат регулярное движение между станциями "Ичеришехер" и "Ахмедлы", передает Day.Az.

"Но от станции "28 Мая" будет прекращено движение поездов в направлении станции "Дарнагюль". Однако будет обеспечено движение поездов между станциями "Дарнагюль" и "Низами". В последующий период будет обеспечено движение поездов по линии "Дарнагюль" - "Хатаи". Для перехода с линии на линию будут использоваться станции "Джафар Джаббарлы" и "28 Мая", - сказали в ЗАО.