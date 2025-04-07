https://news.day.az/society/1742841.html Сколько мин обнаружили в Карабахе за неделю? На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 31 марта по 6 апреля) было обнаружено и обезврежено 107 противопехотных, 13 противотанковых мин, 870 неразорвавшихся боеприпасов.
Сколько мин обнаружили в Карабахе за неделю?
На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 31 марта по 6 апреля) было обнаружено и обезврежено 107 противопехотных, 13 противотанковых мин, 870 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Согласно информации, 2009.1 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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