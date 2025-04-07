https://news.day.az/world/1742686.html Трамп заявил, что США стали намного сильнее - ВИДЕО Что произойдет с рынком, я не могу вам сказать, но я скажу вам, что наша страна стала намного сильнее. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News. Дональд Трамп сохраняет оптимизм.
Трамп заявил, что США стали намного сильнее - ВИДЕО
Что произойдет с рынком, я не могу вам сказать, но я скажу вам, что наша страна стала намного сильнее.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News.
Дональд Трамп сохраняет оптимизм.
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