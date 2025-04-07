Трамп заявил, что США стали намного сильнее

Что произойдет с рынком, я не могу вам сказать, но я скажу вам, что наша страна стала намного сильнее.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News.

Дональд Трамп сохраняет оптимизм.