Парковка у дома обернулась штрафами для некоторых жителей Баку

Жители улицы Зии Юсифзаде в поселке Байыл Сабаильского района Баку столкнулись с неприятной ситуацией - они не могут припарковать свои автомобили рядом с домами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, проблему вызвала недавно организованная бесплатная парковка, введенная местными властями. Вместо улучшения, эта мера только усугубила ситуацию. На новой парковке начали оставлять машины не только местные жители, но и работники соседних офисов. В результате жильцам стало недостаточно мест для своих автомобилей, и они вынуждены парковаться на пешеходной части, что приводит к штрафам.

"Раньше мы парковались на другой стороне дороги, старались не мешать друг другу. Вечером, когда офисные сотрудники уезжали, освобожденные места использовали мы. Но после того как появилась новая разметка, нам запретили парковаться на этой стороне. Теперь приезжают инспекторы, фотографируют машины и выписывают штрафы. При этом пешеходы не испытывают никаких трудностей, спокойно проходят. Мы просим разрешить нам парковку на этой стороне. Улица узкая, приходится искать место несколько кругов", - делится своей проблемой один из местных жителей.

Многие жильцы предлагают выделить им определенные парковочные места, привязанные к их домам, так как они не понимают, почему за парковку у своего жилья их наказывают штрафами.

"Недавно уложили асфальт и разметили дорогу, и сразу после этого мне выписали штраф - 60 манатов и 2 балла. Но где мне парковать машину? Я же здесь живу! Вечером возвращаюсь с работы и не могу найти место", - возмущается одна из жительниц.

В ответ на жалобы, пресс-служба Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) пояснила, что на этом участке долгое время существовала несанкционированная парковка, что создавало беспорядок. Новая система парковки призвана улучшить ситуацию и повысить безопасность на улице. В ведомстве также отметили, что бронирование парковочных мест заранее противоречит закону.

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