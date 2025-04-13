https://news.day.az/society/1744494.html В Габале зафиксирован несчастный случай с летальным исходом В Габалинском районе зафиксирован трагический случай отравления угарным газом. Как передает Day.Az, 53-летняя местная жительница Хатира Мазахир гызы Гаджибалаева была госпитализирована в центральную районную больницу с диагнозом "отравление угарным газом".
В Габале зафиксирован несчастный случай с летальным исходом
В Габалинском районе зафиксирован трагический случай отравления угарным газом.
Как передает Day.Az, 53-летняя местная жительница Хатира Мазахир гызы Гаджибалаева была госпитализирована в центральную районную больницу с диагнозом "отравление угарным газом".
Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось - она скончалась в больнице.
В связи с произошедшим начато расследование.
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