В Габале зафиксирован несчастный случай с летальным исходом

В Габалинском районе зафиксирован трагический случай отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, 53-летняя местная жительница Хатира Мазахир гызы Гаджибалаева была госпитализирована в центральную районную больницу с диагнозом "отравление угарным газом".

Несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось - она скончалась в больнице.

В связи с произошедшим начато расследование.