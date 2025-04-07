https://news.day.az/society/1742754.html В Баку автобус протаранил забор - ВИДЕО В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, пассажирский автобус, который двигался по маршруту №197, протаранил забор.
В Баку автобус протаранил забор - ВИДЕО
В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, пассажирский автобус, который двигался по маршруту №197, протаранил забор.
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