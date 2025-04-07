На ряде улиц Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Основная дорога проспекта Гейдара Алиева - в направлении центра;
6. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева - в направлении центра;
7. Проспект Бабека - в направлении центра;
8. Улица Афиаддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
10. Улица 28 Мая - от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
13. Проспект Зии Буниятова - от перекрестка с улицей Ахмеда Раджабли до перекрёстка с проспектом Ататюрка;
14. Проспект 8 Ноября - от перекрёстка с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
15. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
16. Улица Кёроглу Рагимова - от улицы Гюляре Кадырбековой в сторону улицы акад. Гасана Алиева;
17. Улица Диляры Алиевой - от перекрёстка с улицей Пушкина до перекрёстка с улицей Рашида Бейбутова.
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