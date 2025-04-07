В Баку прошел вечер памяти, посвященный 60-летию Нигяр Наджафовой

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер памяти, посвящённый 60-летию заслуженного педагога, пианистки Нигяр Наджафовой, сообщает Day.Az.

На открытии доктор философии по искусствоведению, доцент Жаля Гуламова, депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде рассказали о жизни и деятельности Нигяр Наджафовой, внесшей вклад в развитие национального искусства и подготовке плеяды талантливых музыкантов.

В концертной программе выступили Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахраддина Керимова, инструментальный ансамбль Buta под управлением художественного руководителя Ровшана Гурбанова, народные артисты Забит Набизаде, Тейюб Асланов, Энвер Садыгов, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Ильхам Наджафов, Рашад Ильясов, лауреаты республиканских и международных конкурсов Миралам Мираламов, Рявана Гурбанова, Зулейха Абдуллаева, Нигяр Гусейнли, Бану Тагиева, Хидаят Садыгов. концертмейстер Гюльнар Мирзаева (фортепиано), Алтай Нефтали (тар), Араз Агавердиев (кяманча), литературные чтецы Нурлан Рзаев и Филиз Гулиева.

В программе прозвучали азербайджанские народные песни, а также произведения азербайджанских, европейских и русских композиторов.

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