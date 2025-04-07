На ряде улиц двух районов Баку временно не будет газа

Сегодня в Хазарском и Ясамальском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Согласно информации, в поселке Бина Хазарского района, в жилом массиве Атчылыг, в связи с необходимостью замены неисправного задвижного устройства, а также для подключения к газоснабжению нежилого здания на улице Ландау в Ясамальском районе, с 10:00 7 апреля будет временно приостановлена подача газа.

На время проведения работ перебои в газоснабжении затронут жилой массив Атчылыг в Хазарском районе, а также улицы К.Кязимзаде, Э.Алекперова, Ландау, А.Султанова, Г.Джавида и М.Рагима в Ясамальском районе.