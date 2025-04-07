В Азербайджане растет интерес к аренде дачных домов

С наступлением теплых дней всё больше людей начинают планировать, где провести летний отдых. Одним из самых популярных вариантов по-прежнему остаются дачи, особенно расположенные у моря. Уже сейчас можно наблюдать рост интереса к аренде таких домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам риелтора Гаджибалы Гулиева, многие арендаторы, опасаясь подорожания в пик сезона, стараются заранее бронировать жильё и вносят предоплату, чтобы застолбить удобный вариант.

Наибольшим спросом пользуются дачные дома в прибрежных населённых пунктах, таких как Мардакян, Пиршаги и Шувалан. Здесь можно снять как дом на весь сезон, так и арендовать на короткий срок - на несколько дней.

Гулиев также отметил, что интерес к аренде дач остаётся высоким уже на протяжении трёх лет. Единственное, что меняется - это расценки, которые ежегодно корректируются арендодателями.

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