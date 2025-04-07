Турция приостанавливает экспорт лимона

Турция, занимающая шестое место в мире по экспорту лимонов, с 8 апреля временно прекращает их поставки за рубеж в связи с необходимостью урегулирования внутреннего спроса и недавними заморозками в районах, где в основном происходит сбор цитрусовых.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минторг республики.

"В связи с холодной погодой и заморозками в ряде регионов нашей страны в последнее время, необходимостью обеспечения баланса спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также поддержания динамики цен на внутреннем и международном рынках в координации с министерством сельского хозяйства принято решение о временном прекращении экспорта лимонов с 8 апреля", - говорится в сообщении.

По данным турецкого Минторга, заморозки в последнее время были в средиземноморских провинциях Адана, Мерсин и Хатай.

Турция в 2024 году поставила за рубеж лимоны на $357 млн. По официальным данным, Турция в 2024 году поставила на экспорт свежие овощи и фрукты на $3,4 млрд, в том числе на $1,5 млрд из Средиземноморья. Наряду с лимонами наибольшими объемы в экспорте составляли мандарины ($476 млн) и помидоры ($427 млн).