Как скажутся пошлины Трампа на евро?

Тарифные меры президента США Дональда Трампа могут замедлить экономический рост еврозоны на 0,5-1 процентный пункт.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Financial Times заявил глава греческого центрального банка Яннис Стурнарас.

Так он прокомментировал данные о том, что ЕС рассматривает возможность одобрения первого набора целевых контрмер на импорт США на сумму до $28 млрд.

По мнению Стурнараса, надвигающаяся глобальная торговая война рискует спровоцировать большой "отрицательный шок спроса" в еврозоне, который может воздействовать на экономический рост Европы.

"Значительное негативное влияние на рост может привести к тому, что активность окажется намного слабее, чем ожидалось, что приведет к снижению инфляции ниже целевых показателей", - заявил он.