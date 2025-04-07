Как скажутся пошлины Трампа на евро?
Тарифные меры президента США Дональда Трампа могут замедлить экономический рост еврозоны на 0,5-1 процентный пункт.
Как передает Day.Az, об этом в интервью Financial Times заявил глава греческого центрального банка Яннис Стурнарас.
Так он прокомментировал данные о том, что ЕС рассматривает возможность одобрения первого набора целевых контрмер на импорт США на сумму до $28 млрд.
По мнению Стурнараса, надвигающаяся глобальная торговая война рискует спровоцировать большой "отрицательный шок спроса" в еврозоне, который может воздействовать на экономический рост Европы.
"Значительное негативное влияние на рост может привести к тому, что активность окажется намного слабее, чем ожидалось, что приведет к снижению инфляции ниже целевых показателей", - заявил он.
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