В Верховный суд Нахчывана будет назначен новый судья

Предлагается назначение М.А.Алиева на пост судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На заседании также будут рассмотрены вопросы назначения и освобождения от должности судей Бакинского, Сумгайытского, Шекинского и Ширванского апелляционных судов.