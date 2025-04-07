https://news.day.az/society/1742695.html В Верховный суд Нахчывана будет назначен новый судья Предлагается назначение М.А.Алиева на пост судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. Как сообщает Day.Az, этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В Верховный суд Нахчывана будет назначен новый судья
Предлагается назначение М.А.Алиева на пост судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
На заседании также будут рассмотрены вопросы назначения и освобождения от должности судей Бакинского, Сумгайытского, Шекинского и Ширванского апелляционных судов.
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