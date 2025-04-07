Назначен новый начальник Карабахского регионального управления культуры

Айдын Бешир оглу Беширов назначен новым начальником Карабахского регионального управления культуры.

Как передает Day.Az, назначение было утверждено указом министра культуры Адиля Керимли. В Министерстве культуры подтвердили информацию о назначении.

До этого пост занимал Галиб Гасанов.