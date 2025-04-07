https://news.day.az/politics/1742770.html Назначен новый начальник Карабахского регионального управления культуры Айдын Бешир оглу Беширов назначен новым начальником Карабахского регионального управления культуры. Как передает Day.Az, назначение было утверждено указом министра культуры Адиля Керимли. В Министерстве культуры подтвердили информацию о назначении. До этого пост занимал Галиб Гасанов.
Назначен новый начальник Карабахского регионального управления культуры
Айдын Бешир оглу Беширов назначен новым начальником Карабахского регионального управления культуры.
Как передает Day.Az, назначение было утверждено указом министра культуры Адиля Керимли. В Министерстве культуры подтвердили информацию о назначении.
До этого пост занимал Галиб Гасанов.
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