В Азербайджане сократилось количество двух видов карт

В Азербайджане на конец февраля 2025 года насчитывается 3,4 миллиона социальных карт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, количество социальных карт уменьшилось на 90 тысяч штук или на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за тот же период 2024 года в Азербайджане было 3,5 миллиона социальных карт.

Также за указанный период текущего года в Азербайджане зарегистрировано 2,882 миллиона зарплатных карт, что на 18 тысяч единиц или на 0,62 процента меньше, чем в прошлом году. На конец февраля 2024 года количество зарплатных карт составляло 2,9 миллиона.

Отметим, что количество платежных карт, находящихся в обращении в Азербайджане по системам банков и ООО "Азерпочт", на конец февраля увеличилось на 273 тысячи штук по сравнению с прошлым месяцем и составило 20,2 миллиона штук. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 16,7 процента.