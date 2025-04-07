https://news.day.az/politics/1742723.html Армяне устроили интенсивный обстрел на границе - приняты ответные меры С вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского района, района Гаракильсе, Басаркечярского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чямбярякского районов, с перерывами подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, передает...
Армяне устроили интенсивный обстрел на границе - приняты ответные меры
С вечера 6 апреля до 04:30 7 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Горисского района, района Гаракильсе, Басаркечярского, Кешишкендского, Товузгалинского и Чямбярякского районов, с перерывами подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сказали в ведомстве.
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