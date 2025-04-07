Депутаты парламента Азербайджана примут участие в заседании ПА ОЧЭС

Председатель Счётной комиссии Милли Меджлиса (парламент), руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Эльдар Гулиев и депутат Сабина Салманова 8 апреля совершат визит в столицу Румынии Бухарест.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в рамках визита депутаты примут участие в 64-м заседании комитета по экономической политике и развитию ПА ОЧЭС, выразят свое отношение к обсуждаемым вопросам.

Визит завершится 10 апреля.