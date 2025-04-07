https://news.day.az/politics/1742833.html Депутаты парламента Азербайджана примут участие в заседании ПА ОЧЭС Председатель Счётной комиссии Милли Меджлиса (парламент), руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Эльдар Гулиев и депутат Сабина Салманова 8 апреля совершат визит в столицу Румынии Бухарест.
Депутаты парламента Азербайджана примут участие в заседании ПА ОЧЭС
Председатель Счётной комиссии Милли Меджлиса (парламент), руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Эльдар Гулиев и депутат Сабина Салманова 8 апреля совершат визит в столицу Румынии Бухарест.
Об этом в понедельник сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.
Было отмечено, что в рамках визита депутаты примут участие в 64-м заседании комитета по экономической политике и развитию ПА ОЧЭС, выразят свое отношение к обсуждаемым вопросам.
Визит завершится 10 апреля.
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